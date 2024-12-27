Фазель о потолке зарплат в КХЛ: «Отличная вещь. Главное, чтобы все его учитывали и соблюдали. Невозможно избежать того, что у разных клубов разные ресурсы»
– Я бы отметил переход на маленькие площадки. Лет 20 назад я был не фанат маленьких площадок, но сейчас я думаю, что они делают игру более интенсивной и скоростной.
Также отмечу изменения в правилах, которые ввела КХЛ. Благодаря им хоккей стал более зрелищным. Наконец, КХЛ производит прекрасную ТВ-картинку с разными фишками вроде предматчевых интервью с тренерами. Все это впечатляет.
– Наверное, надо еще упомянуть и потолок зарплат?
– Согласен, потолок зарплат – отличная вещь. Тем не менее невозможно избежать того, что у разных клубов разные ресурсы. Главное, чтобы все этот потолок учитывали и соблюдали, – сказал бывший президент ИИХФ и действующий глава судейско-экспертного комитета КХЛ Рене Фазель.
«Трус не играет в хоккей, трус играет в футбол. Шутка. Но Россия – зимняя страна». Фазель считает хоккей национальным видом спорта в России
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