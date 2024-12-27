  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фазель о потолке зарплат в КХЛ: «Отличная вещь. Главное, чтобы все его учитывали и соблюдали. Невозможно избежать того, что у разных клубов разные ресурсы»
1

Фазель о потолке зарплат в КХЛ: «Отличная вещь. Главное, чтобы все его учитывали и соблюдали. Невозможно избежать того, что у разных клубов разные ресурсы»

Рене Фазель высказался о причинах роста привлекательности КХЛ.

– Я бы отметил переход на маленькие площадки. Лет 20 назад я был не фанат маленьких площадок, но сейчас я думаю, что они делают игру более интенсивной и скоростной.

Также отмечу изменения в правилах, которые ввела КХЛ. Благодаря им хоккей стал более зрелищным. Наконец, КХЛ производит прекрасную ТВ-картинку с разными фишками вроде предматчевых интервью с тренерами. Все это впечатляет.

– Наверное, надо еще упомянуть и потолок зарплат?

– Согласен, потолок зарплат – отличная вещь. Тем не менее невозможно избежать того, что у разных клубов разные ресурсы. Главное, чтобы все этот потолок учитывали и соблюдали, – сказал бывший президент ИИХФ и действующий глава судейско-экспертного комитета КХЛ Рене Фазель.

«Трус не играет в хоккей, трус играет в футбол. Шутка. Но Россия – зимняя страна». Фазель считает хоккей национальным видом спорта в России

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Российская газета»
logoРене Фазель
logoКХЛ
потолок зарплат
правила
телевидение
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«РПЛ нравится все больше – интрига, страсти полыхают. Телекартинка, обсуждение – все это нужно выводить на уровень КХЛ». Ринат Билялетдинов о лигах
323 декабря, 04:54
Рене Фазель: «Рад быть в России, помогать коллегам из КХЛ. Мы сможем вернуть спорт без политики, надеюсь»
619 декабря, 18:13
Рене Фазель: «Политика преобладает над спортом, к сожалению. Скоро найдем решение, как россияне смогут вернуться на международные соревнования, надеюсь»
919 декабря, 15:50
Рекомендуем
Главные новости
Судьи не увидели гол СКА в матче с «Сочи». Игра продолжилась без паузы, и армейцы забросили еще раз
8 минут назад
СКА обменяет Глотова и Коромыслова в «Трактор» на Карпухина и права на Хажеева. Ротенберг подтвердил: «Нам нужен состав, в котором оборона не уступает атаке»
47сегодня, 13:40
КХЛ. СКА играет с «Сочи», «Динамо» Минск встретится с «Динамо» Москва, «Нефтехимик» – с ЦСКА
25сегодня, 13:35Live
«Трус не играет в хоккей, трус играет в футбол. Шутка. Но Россия – зимняя страна». Фазель считает хоккей национальным видом спорта в России
35сегодня, 13:20
Шаров об инфляции: «Хоккеисты – простые смертные, нас это тоже касается. 5 лет назад я получал в 2 раза меньше, но не ощущаю прироста в доходах – все дорожает»
9сегодня, 12:54
«Трактор» готов обменять форвардов Сикьюру, Ткачева и Робинсона («СЭ»)
16сегодня, 12:43
НХЛ. «Каролина» сыграет с «Нью-Джерси», «Миннесота» – с «Далласом», «Колорадо» встретится с «Ютой»
5сегодня, 12:05
СКА обменяет Глотова в «Трактор» (Михаил Зислис)
50сегодня, 11:48
Шаров подписал контракт с «Автомобилистом» до конца сезона. Ранее нападающий покинул «Салават»
9сегодня, 11:36
Ротенберг о переходе Юдина из «Ак Барса»: «При другом тренере он вынужденно покинул Петербург. Я всегда был за то, чтобы Дмитрий выступал за СКА»
9сегодня, 11:26Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Светлов о дедлайне в КХЛ: «Он слишком рано. Впереди половина турнира, клубы придерживают игроков. Но это хорошее событие для журналистов, тренеров и менеджеров»
40 минут назад
«Спартак» подписал контракт с Чибисовым до 2025 года. Вице-чемпион ОИ-2022 был в клубе на просмотре
153 минуты назад
Паник о КХЛ: «Великолепная лига – был удивлен, насколько здесь быстрый хоккей. Чувствую себя все лучше и лучше»
сегодня, 13:05
МЧМ-2025. Швейцария сыграет со Словакией, Швеция против Казахстана, Канада встретится с Латвией
сегодня, 12:21
«Салават» расторг контракт с Шаровым. Форвард может перейти в «Автомобилист» как свободный агент
16сегодня, 11:06
Слепышев вернулся в «Динамо» до конца сезона. Форвард приостановил договор с клубом в октябре
2сегодня, 09:40
Светлов об Окулове: «Обмен может пойти ему на пользу – в последнее время не всегда хватало эмоций. В «Авангарде» строится новая атака, чуть ли не с нуля»
2сегодня, 06:20
Сборная Канады обыграла «Давос» (6:2) в первом матче на Кубке Шпенглера. Галлан – тренер команды, Сэм Ганье – капитан, Юдон сделал дубль
1сегодня, 03:20
Плющев о двойной замене вратарей СКА в 1-м периоде с ЦСКА: «Ротенберг пытался передернуть команду, сбить нервное напряжение. Ему это удалось»
16вчера, 22:02
«Авангард» интересуется Тертышным. У форварда «Трактора» 6+6 в 37 матчах сезона («РБ Спорт»)
15вчера, 21:18
Рекомендуем