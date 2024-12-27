«Трус не играет в хоккей, трус играет в футбол. Шутка. Но Россия – зимняя страна». Фазель считает хоккей национальным видом спорта в России
– По результатам свежего опроса ВЦИОМ, большинство россиян именно хоккей назвали национальным видом спорта номер один.
– Это правда на миллион процентов. Трус не играет в хоккей, трус играет в футбол. Шутка. Я говорил так и Виталию Мутко, и Александру Дюкову.
Футбол – спорт номер один в мире. Это без вопросов. Но Россия – зимняя страна. Разве возможно играть в футбол, когда на улице минус 20? Опять же, ничего не имею против футбола. В 2018 году Россия провела невероятный чемпионат мира. Это было потрясающе.
Но давайте вспомним, сколько раз ваша хоккейная сборная брала олимпийское золото и золото чемпионатов мира.
С хоккеем, скорее, смогут соперничать биатлон или лыжи, или вот фигурное катание, – сказал бывший президент ИИХФ и действующий глава судейско-экспертного комитета КХЛ Рене Фазель.
Рене Фазель: «Политика преобладает над спортом, к сожалению. Скоро найдем решение, как россияне смогут вернуться на международные соревнования, надеюсь»
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