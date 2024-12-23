  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «РПЛ нравится все больше – интрига, страсти полыхают. Телекартинка, обсуждение – все это нужно выводить на уровень КХЛ». Ринат Билялетдинов о лигах
0

«РПЛ нравится все больше – интрига, страсти полыхают. Телекартинка, обсуждение – все это нужно выводить на уровень КХЛ». Ринат Билялетдинов о лигах

Ринат Билялетдинов считает, что Мир РПЛ нужно поднимать на уровень КХЛ.

«Я спокоен в этой ситуации [санкций против российского футбола]. Мне наш чемпионат нравится все больше. Интрига, страсти полыхают. Телевизионная картинка, комментарии, обсуждение, всё это нужно выводить на уровень КХЛ и поднимать свой футбол», — сказал экс-тренер «Локомотива», «Рубина» и «Химок».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Vprognoze.ru
logoпремьер-лига Россия
logoРинат Билялетдинов
logoКХЛ
телевидение
logoМатч ТВ
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Губерниев, Скворцов и Трушечкин получили премию «Голос спорта». Премия Василия Уткина досталась «Динамо»
247 декабря, 20:24
Овечкин поздравил «Матч ТВ» с 9-летием: «Оставайтесь такими же молодыми и задорными. Дома и футбол включаю, и Паралимпиаду видел. А хоккей показывайте чаще, его в России очень любят!»
431 ноября, 07:45
«Матч ТВ» важно красиво показать и рассказать о футболе. В КХЛ сделали доступ в раздевалки, в футболе это тяжеловато». Замгенпродюсера канала о трансляциях матчей
1718 октября, 12:13
Рекомендуем
Главные новости
«Сафонов – специалист по пенальти, он снова это продемонстрировал». Энрике о победе над «Лансом»
412 минут назад
Кто выиграл Евро-2024? А кто – Кубок Стэнли?
31 минуту назадСпецпроект
Чемпионат Италии. «Интер» сыграет с «Комо», «Фиорентина» примет «Удинезе»
4332 минуты назад
Мотта о 6-м месте «Юве»: «В таблицу заглянем только по окончании сезона. А пока будем идти от матча к матчу»
4сегодня, 04:23
Сафонов взял два пенальти в серии, 9 голов в игре «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», «МЮ» разгромлен дома, победа «Реала» в последнем матче Наваса, «Спартаку» интересен Помазун и другие новости
11сегодня, 04:10
У «Аталанты» 13 побед в сезоне Серии А – больше всех в топ-5 лиг. По 12 матчей выиграли «Ливерпуль», «Реал», «Барса», «Атлетико», «ПСЖ» и «Наполи»
8сегодня, 03:41
Салах первым в АПЛ провел 6 сезонов с 10+ голами и 10+ ассистами, побив рекорд Руни
9сегодня, 03:13
Сафонов о 2 сэйвах в серии 11-метровых: «Отбивать пенальти – нормально для вратаря. У каждого свои секреты, но не собираюсь их раскрывать»
12сегодня, 02:28
Сафонов отразил 2 удара в серии пенальти с «Лансом» и помог «ПСЖ» пройти дальше в Кубке Франции. Это 8-й матч Матвея за парижан, у него 3 игры на ноль
82вчера, 22:15
Ван Бастен о поражении «Барсы» от «Атлетико»: «Мадридцы чудом спаслись, никакой инициативы, позор. Им преподали урок футбола. От промаха Левандовского плакать хочется»
42вчера, 22:07
Ко всем новостям
Последние новости
Минько о том, стоит ли Злобину играть с поврежденной почкой: «Он же вратарь, все время падает, на выходах играет. Наверное, понадобится защитный пояс»
51 минуту назад
Шахин о 1-й победе за 5 матчей: «Боруссии» пора научиться быть стабильной. Мы немного поправили дела в Бундеслиге»
сегодня, 04:00
Канчельскис о Батракове: «Не нужно мариноваться в РПЛ до 23 лет. Будет предложение из Европы – надо брать первый же билет и улетать»
6сегодня, 03:25
У Брандта впервые 1+1 за «Дортмунд» в Бундеслиге – в 171-м матче. За «Байер» был дубль и 2 ассиста в одной игре в 2019-м
2сегодня, 02:57
«Ювентус» выиграл 1700-й матч в Серии А. В топ-5 лиг больше побед лишь у «Реала», «Барсы» и «Арсенала»
5сегодня, 02:41
Мбаппе и Родриго набрали по 10 фэнтези-очков против «Севильи». У обоих по голу и ассисту
вчера, 23:26Фэнтези
Кубок Франции. «ПСЖ» Сафонова прошел «Ланс» по пенальти, «Монако» Головина разгромил «Юнион Сен-Жан», «Марсель» забил 4 гола «Сент-Этьену»
17вчера, 22:07
У «Юве» 1-я победа в Серии А за 5 игр. Только туринцы и «ПСЖ» еще не проигрывали в матчах топ-5 лиг
10вчера, 21:47
«Ювентус» обыграл «Монцу» на выезде – 2:1. Забили Маккенни, Биринделли и Гонсалес
30вчера, 21:41
Салах набрал 18 фэнтези-очков за 2+2 с «Тоттенхэмом». У полузащитника 9 матчей подряд с результативными действиями в АПЛ
вчера, 21:41Фэнтези
Рекомендуем