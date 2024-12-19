Рене Фазель: «Рад быть в России, помогать коллегам из КХЛ. Мы сможем вернуть спорт без политики, надеюсь»
Рене Фазель рад работать в России и помогать коллегам из КХЛ.
Напомним, ИИХФ продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных стартов на сезон‑2024/25. Российские команды не допускаются на международные турниры с 2022 года.
«Я рад быть в России, помогать коллегам из КХЛ. Верю в силу спорта. Надеюсь, мы сможем вернуть спорт без политики», – сказал руководитель судейско-экспертного комитета КХЛ и почетный глава ИИХФ Рене Фазель.
Рене Фазель: «Политика преобладает над спортом, к сожалению. Скоро найдем решение, как россияне смогут вернуться на международные соревнования, надеюсь»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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