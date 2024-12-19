Рене Фазель: «Рад быть в России, помогать коллегам из КХЛ. Мы сможем вернуть спорт без политики, надеюсь»

Рене Фазель рад работать в России и помогать коллегам из КХЛ.

Напомним, ИИХФ продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных стартов на сезон‑2024/25. Российские команды не допускаются на международные турниры с 2022 года.

«Я рад быть в России, помогать коллегам из КХЛ. Верю в силу спорта. Надеюсь, мы сможем вернуть спорт без политики», – сказал руководитель судейско-экспертного комитета КХЛ и почетный глава ИИХФ Рене Фазель.

Рене Фазель: «Политика преобладает над спортом, к сожалению. Скоро найдем решение, как россияне смогут вернуться на международные соревнования, надеюсь»