«Сочи» продлил контракт с Хафизовым до мая 2027 года. У форварда 65 очков в 235 матчах

«Сочи» продлил контракт с Тимуром Хафизовым.

Пресс-служба клуба объявила о заключении нового соглашения с 26-летним форвардом. Новый контракт рассчитан до 31 мая 2027 года.

В текущем сезоне регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ Хафизов принял участие в 35 матчах и набрал 20 (13+7) очков. Всего в КХЛ капитан «Сочи » сыграл 235 матчей и заработал 65 (36+29) очков.

Гальченюк, Чистяков, Лямкин, Подъяпольский, Хафизов, Никишин, Бочаров и другие сыграют на Матче звезд КХЛ. Лига выбрала 11 игроков