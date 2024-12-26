«Сочи» продлил контракт с Хафизовым до мая 2027 года. У форварда 65 очков в 235 матчах
«Сочи» продлил контракт с Тимуром Хафизовым.
Пресс-служба клуба объявила о заключении нового соглашения с 26-летним форвардом. Новый контракт рассчитан до 31 мая 2027 года.
В текущем сезоне регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ Хафизов принял участие в 35 матчах и набрал 20 (13+7) очков. Всего в КХЛ капитан «Сочи» сыграл 235 матчей и заработал 65 (36+29) очков.
Гальченюк, Чистяков, Лямкин, Подъяпольский, Хафизов, Никишин, Бочаров и другие сыграют на Матче звезд КХЛ. Лига выбрала 11 игроков
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Сочи»
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