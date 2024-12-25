«Сочи» отказался продавать Грэма в «Куньлунь» (Артур Хайруллин)
«Сочи» отказался продавать канадского защитника Джесси Грэма в «Куньлунь».
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
30-летний защитник проводит второй сезон в «Сочи». В нынешнем регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ Грэм набрал 18 (6+12) очков в 33 матчах при показателе полезности «-5».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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