«Сочи» отказался продавать Грэма в «Куньлунь» (Артур Хайруллин)

«Сочи» отказался продавать канадского защитника Джесси Грэма в «Куньлунь».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

30-летний защитник проводит второй сезон в «Сочи ». В нынешнем регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ Грэм набрал 18 (6+12) очков в 33 матчах при показателе полезности «-5».