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Гальченюк, Чистяков, Лямкин, Подъяпольский, Хафизов, Никишин, Бочаров и другие сыграют на Матче звезд КХЛ. Лига выбрала 11 игроков

КХЛ выбрала 11 участников предстоящего Матча звезд.

Напомним, ранее стали известны первые 17 участников мероприятия, выбранные голосованием болельщиков.

Дивизион Боброва

Вратарь: Иван Бочаров («Торпедо», второй Матч Звезд);

Защитник: Александр Никишин (СКА, третий Матч Звезд);

Нападающий: Тимур Хафизов («Сочи», дебютант).

Дивизион Тарасова

Вратарь: Джереми Смит («Куньлунь», второй Матч Звезд);

Нападающий: Владислав Каменев (ЦСКА, дебютант).

Дивизион Харламова

Вратарь: Владислав Подъяпольский («Лада», третий Матч Звезд);

Защитник: Никита Лямкин («Ак Барс», дебютант);

Нападающий: Андрей Белозеров («Нефтехимик», дебютант).

Дивизион Чернышева

Вратарь: Никита Бояркин («Барыс», дебютант);

Защитник: Семен Чистяков («Авангард», дебютант);

Нападающий: Алекс Гальченюк («Амур», дебютант).

Звездный уик-энд пройдет 8 и 9 февраля в Новосибирске. В первый игровой день болельщики увидят конкурсы, а также два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день пройдет вторая часть Мастер-шоу, игра за третье место и финал.

Деанджело, Хмелевски, Яшкин, Исхаков, Гернат и другие сыграют на Матче звезд КХЛ. Представители СМИ выбрали 12 хоккеистов

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
logoАмур
logoВладислав Каменев
logoЛада
logoТимур Хафизов
logoИван Бочаров
logoАлександр Никишин
logoАвангард
logoАндрей Белозеров
logoБарыс
logoНефтехимик
logoКуньлунь Ред Стар
logoТорпедо
logoДжереми Смит
logoВладислав Подъяпольский
logoАлекс Гальченюк
logoАк Барс
logoНикита Бояркин
logoСКА
logoСемен Чистяков
logoСочи
logoМатч звезд КХЛ
logoНикита Лямкин
logoЦСКА
logoКХЛ
logoSports – Казахстан
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