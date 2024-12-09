Гальченюк, Чистяков, Лямкин, Подъяпольский, Хафизов, Никишин, Бочаров и другие сыграют на Матче звезд КХЛ. Лига выбрала 11 игроков
Напомним, ранее стали известны первые 17 участников мероприятия, выбранные голосованием болельщиков.
Дивизион Боброва
Вратарь: Иван Бочаров («Торпедо», второй Матч Звезд);
Защитник: Александр Никишин (СКА, третий Матч Звезд);
Нападающий: Тимур Хафизов («Сочи», дебютант).
Дивизион Тарасова
Вратарь: Джереми Смит («Куньлунь», второй Матч Звезд);
Нападающий: Владислав Каменев (ЦСКА, дебютант).
Дивизион Харламова
Вратарь: Владислав Подъяпольский («Лада», третий Матч Звезд);
Защитник: Никита Лямкин («Ак Барс», дебютант);
Нападающий: Андрей Белозеров («Нефтехимик», дебютант).
Дивизион Чернышева
Вратарь: Никита Бояркин («Барыс», дебютант);
Защитник: Семен Чистяков («Авангард», дебютант);
Нападающий: Алекс Гальченюк («Амур», дебютант).
Звездный уик-энд пройдет 8 и 9 февраля в Новосибирске. В первый игровой день болельщики увидят конкурсы, а также два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день пройдет вторая часть Мастер-шоу, игра за третье место и финал.
Деанджело, Хмелевски, Яшкин, Исхаков, Гернат и другие сыграют на Матче звезд КХЛ. Представители СМИ выбрали 12 хоккеистов
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