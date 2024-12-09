Гальченюк, Чистяков, Лямкин, Подъяпольский, Хафизов, Никишин, Бочаров и другие сыграют на Матче звезд КХЛ. Лига выбрала 11 игроков

КХЛ выбрала 11 участников предстоящего Матча звезд.

Напомним, ранее стали известны первые 17 участников мероприятия, выбранные голосованием болельщиков.

Дивизион Боброва

Вратарь: Иван Бочаров («Торпедо », второй Матч Звезд);

Защитник: Александр Никишин (СКА, третий Матч Звезд);

Нападающий: Тимур Хафизов («Сочи », дебютант).

Дивизион Тарасова

Вратарь: Джереми Смит («Куньлунь », второй Матч Звезд);

Нападающий: Владислав Каменев (ЦСКА, дебютант).

Дивизион Харламова

Вратарь: Владислав Подъяпольский («Лада», третий Матч Звезд);

Защитник: Никита Лямкин («Ак Барс», дебютант);

Нападающий: Андрей Белозеров («Нефтехимик», дебютант).

Дивизион Чернышева

Вратарь: Никита Бояркин («Барыс», дебютант);

Защитник: Семен Чистяков («Авангард», дебютант);

Нападающий: Алекс Гальченюк («Амур», дебютант).

Звездный уик-энд пройдет 8 и 9 февраля в Новосибирске. В первый игровой день болельщики увидят конкурсы, а также два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день пройдет вторая часть Мастер-шоу, игра за третье место и финал.

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