Бобков заработает 28 млн рублей в «Нефтехимике» за 1,5 года («СЭ»)
Игорь Бобков заработает 28 млн рублей за 1,5 сезона в «Нефтехимике».
Ранее клуб из Нижнекамска заключил контракт с 33-летним вратарем до конца мая 2026 года.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата Бобкова в этом сезоне составит около 8 миллионов рублей, в следующем – 20 млн.
В текущем сезоне вратарь провел 20 матчей и одержал 4 победы, отражая 89,8% бросков при коэффициенте 2,93.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем