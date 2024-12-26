Бобков заработает 28 млн рублей в «Нефтехимике» за 1,5 года («СЭ»)

Игорь Бобков заработает 28 млн рублей за 1,5 сезона в «Нефтехимике».

Ранее клуб из Нижнекамска заключил контракт с 33-летним вратарем до конца мая 2026 года.

Как сообщает «Спорт-Экспресс », зарплата Бобкова в этом сезоне составит около 8 миллионов рублей, в следующем – 20 млн.

В текущем сезоне вратарь провел 20 матчей и одержал 4 победы, отражая 89,8% бросков при коэффициенте 2,93.