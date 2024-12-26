«Салават» заплатил «Металлургу» тысячу рублей в качестве компенсации за Уилсона («СЭ»)
«Металлург» получил тысячу рублей от «Салавата» за Скотта Уилсона.
Ранее стало известно, что магнитогорский клуб обменял 32-летнего канадского нападающего на денежную компенсацию.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», сумма компенсации составила 1 тысячу рублей.
В текущем сезоне Уилсон сыграл 30 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 7 (4+3) баллов. В прошлом сезоне канадец выступал за «Витязь», он перешел «Металлурга» в мае 2024 года.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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