«Салават» заплатил «Металлургу» тысячу рублей в качестве компенсации за Уилсона («СЭ»)

«Металлург» получил тысячу рублей от «Салавата» за Скотта Уилсона.

Ранее стало известно , что магнитогорский клуб обменял 32-летнего канадского нападающего на денежную компенсацию.

Как сообщает «Спорт-Экспресс », сумма компенсации составила 1 тысячу рублей.

В текущем сезоне Уилсон сыграл 30 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 7 (4+3) баллов. В прошлом сезоне канадец выступал за «Витязь», он перешел «Металлурга » в мае 2024 года.