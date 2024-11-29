Бирюков о трансферах «Металлурга»: «Обмены зависят от хоккеистов и положения их команд. Уилсон не просто так оказался в клубе, мы рассчитываем на него»
– До дедлайна стоит ждать нового иностранца в команде?
– Не знаю, все может быть. Все зависит от самих хоккеистов и положения их команд. Невозможно предугадать, будут обмены или нет.
– Ходят слухи, что хотят обменять Уилсона. Это правда?
– Скотт в нашей команде, он работает и играет. Мы рассчитываем на него, не зря же он выигрывал Кубок Стэнли. Уилсон не просто так оказался в команде, все ведь смотрят на статистику.
Да, бывают тяжелые моменты из-за адаптации, но сейчас Скотт работает с нами и забивает хорошие голы, – сказал спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков.
Уилсон провел 25 матчей в нынешнем Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 7 (4+3) очков при полезности «плюс 2».
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