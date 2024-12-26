«Металлург» обменял Уилсона в «Салават». У форварда 4+3 в 30 матчах сезона («Чемпионат»)
«Металлург» обменял Скотта Уилсона в «Салават Юлаев».
Об этом сообщает «Чемпионат». В ближайшее время об этом объявят официально.
В текущем сезоне 32-летний нападающий сыграл 30 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ, в которых набрал 7 (4+3) баллов. В прошлом сезоне Уилсон выступал за «Витязь», он пополнил состав магнитогорского клуба в мае 2024 года.
Всего в рамках КХЛ канадский форвард провел 139 матчей, в которых заработал 78 (46+32) очков при показателе полезности «-1».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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