«Металлург» обменял Уилсона в «Салават». У форварда 4+3 в 30 матчах сезона («Чемпионат»)

«Металлург» обменял Скотта Уилсона в «Салават Юлаев».

Об этом сообщает «Чемпионат». В ближайшее время об этом объявят официально.

В текущем сезоне 32-летний нападающий сыграл 30 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ, в которых набрал 7 (4+3) баллов. В прошлом сезоне Уилсон выступал за «Витязь», он пополнил состав магнитогорского клуба в мае 2024 года.

Всего в рамках КХЛ канадский форвард провел 139 матчей, в которых заработал 78 (46+32) очков при показателе полезности «-1».