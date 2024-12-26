Ротенберг о магазинах: «Хожу в «Пятерочку», а куда еще? На фермы часто езжу, люблю покупать фермерские продукты»

Роман Ротенберг заявил, что часто ходит в «Пятерочку» за покупками.

Главный тренер СКА ответил на вопросы журналиста «Спорт-Экспресса» Алексея Шевченко .

– Вы говорите: «Хожу в магазины». В какие ходите?

– В «Пятерочку».

– Ну прекращайте.

– 100%. А куда еще? Нет, если честно, я хожу и в «Пятерочку», хожу не то что в магазины, на фермы часто езжу. Люблю, без шуток, покупать фермерские продукты.

– Но в магазины не ходите?

– Хожу, конечно.

– Что вы покупали последний раз?

– Творог. Зернистый творог.

– Сколько стоит?

– В зависимости от марки. Давайте не будем это обсуждать, а то ценовая политика у супермаркетов рухнет.

– Карточкой расплачиваетесь или наличными?

– Не могу всегда карточкой расплачиваться из-за определенных вещей, платежных систем, скажем так. Карточкой тоже, по ситуации, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ротенберг торгуется за продукты на рынке: «Это же почти вид спорта. Люди подходят и говорят: «Мы очень вам благодарны, мы на вашей стороне». Это самая высокая оценка моей работы»