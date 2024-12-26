Ротенберг о магазинах: «Хожу в «Пятерочку», а куда еще? На фермы часто езжу, люблю покупать фермерские продукты»
Главный тренер СКА ответил на вопросы журналиста «Спорт-Экспресса» Алексея Шевченко.
– Вы говорите: «Хожу в магазины». В какие ходите?
– В «Пятерочку».
– Ну прекращайте.
– 100%. А куда еще? Нет, если честно, я хожу и в «Пятерочку», хожу не то что в магазины, на фермы часто езжу. Люблю, без шуток, покупать фермерские продукты.
– Но в магазины не ходите?
– Хожу, конечно.
– Что вы покупали последний раз?
– Творог. Зернистый творог.
– Сколько стоит?
– В зависимости от марки. Давайте не будем это обсуждать, а то ценовая политика у супермаркетов рухнет.
– Карточкой расплачиваетесь или наличными?
– Не могу всегда карточкой расплачиваться из-за определенных вещей, платежных систем, скажем так. Карточкой тоже, по ситуации, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Ротенберг торгуется за продукты на рынке: «Это же почти вид спорта. Люди подходят и говорят: «Мы очень вам благодарны, мы на вашей стороне». Это самая высокая оценка моей работы»
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