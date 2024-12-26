Ротенберг об отстранении России: «Давайте дождемся смены караула в США – 20 января. Дальше будет свет в конце тоннеля, уверен»

Роман Ротенберг назвал условие возвращения России на международные турниры.

Главный тренер СКА ответил на вопросы журналиста «Спорт-Экспресса» Алексея Шевченко .

– Вы же под санкциями до сих пор?

– Экономические. Надеюсь, что в ближайшем будущем все поменяется.

– Все время спрашиваю у вас, когда все наладится, когда вернемся на международную арену?

– Давайте мы дождемся смены караула в США. 20 января. И дальше уже будет свет в конце туннеля, уверен.

– А лично по вам бьют санкции?

– Конечно. Таков наш путь.

– Вы уже были под санкциями, когда ездили на Кубок мира.

– Это экономические санкции с 2014 года.

– Надеюсь, что в следующем году с вас снимут все санкции.

– Это было бы [хорошо] для всей страны, не только лично для меня, – сказал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг .