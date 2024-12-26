Роман Ротенберг: «Были моменты, когда меня хотели вытащить из хоккея, но не смогли. Это любовь на всю жизнь, в 10 лет начал кататься, 33 года я каждый день на льду»
Роман Ротенберг не жалеет, что решил строить карьеру в хоккее.
Главный тренер СКА ответил на вопросы журналиста «Спорт-Экспресса» Алексея Шевченко.
– Вы не пожалели, что пришли в хоккей?
– Я в хоккее всю жизнь. Я начал на катке кататься в 10 лет, сейчас мне 43. 33 года я каждый день на льду практически. Бывало пропускал.
– В Турцию ездили на отдых?
– Были моменты, когда меня хотели вытащить из хоккея, но так судьба сложилась, что не смогли.
– Кто?
– Это отдельная история.
– В какую сферу?
– Мне было 20 лет, советы родителей… Все вместе. Надо просто всегда идти вперед и не сдаваться.
– Может, после какого-то поражения думали: «Зачем мне это надо»?
– Нет, это любовь на всю жизнь, – сказал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: канал «Это хоккей, брат!» во Вконтакте
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