Заварухин о 3:1 с «Трактором»: «Дерби есть дерби – хорошие скорости, моменты. Продуктивный хоккей от «Автомобилиста», надо держаться за такую игру»
Клуб из Екатеринбурга одержал победу со счетом 3:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Дерби есть дерби – хорошие скорости, хорошие моменты, хорошая игра вратарей. В первом периоде вратарь соперника сдержал наш натиск, вытащил стопроцентные моменты. Вова Галкин в нужные моменты выручил нас после контратак.
Игра шла до гола, здорово, что при своих болельщиках, которые гнали вперед, мы забили и победили. Надо держаться за такую игру, продуктивный хоккей с нашей стороны. Здорово, что забили победный гол.
У Волка небольшое недомогание, дальше посмотрим. У Воробьева не ротация, даем шансы ребятам, они помогают команде. Журавлев неплохо сыграл.
Меркли играл за сборную легионеров КХЛ, после возвращение приболел, поэтому мы не использовали его в этой серии. Он старается, лезет на ворота, хорошие моменты создает.
Сыграли продуктивно, на команду, хотим пожелать забитых голов. Хотели сыграть активно и в прессинг, требуем это каждую игру. Где-то получается, где-то нет, будем еще больше требовать от них.
Возможно, достучимся до них, что такая игра дает результат, – заявил главный тренер «Автомобилиста».
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