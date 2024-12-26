Заварухин о 3:1 с «Трактором»: «Дерби есть дерби – хорошие скорости, моменты. Продуктивный хоккей от «Автомобилиста», надо держаться за такую игру»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги игры с «Трактором».

Клуб из Екатеринбурга одержал победу со счетом 3:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Дерби есть дерби – хорошие скорости, хорошие моменты, хорошая игра вратарей. В первом периоде вратарь соперника сдержал наш натиск, вытащил стопроцентные моменты. Вова Галкин в нужные моменты выручил нас после контратак.

Игра шла до гола, здорово, что при своих болельщиках, которые гнали вперед, мы забили и победили. Надо держаться за такую игру, продуктивный хоккей с нашей стороны. Здорово, что забили победный гол.

У Волка небольшое недомогание, дальше посмотрим. У Воробьева не ротация, даем шансы ребятам, они помогают команде. Журавлев неплохо сыграл.

Меркли играл за сборную легионеров КХЛ, после возвращение приболел, поэтому мы не использовали его в этой серии. Он старается, лезет на ворота, хорошие моменты создает.

Сыграли продуктивно, на команду, хотим пожелать забитых голов. Хотели сыграть активно и в прессинг, требуем это каждую игру. Где-то получается, где-то нет, будем еще больше требовать от них.

Возможно, достучимся до них, что такая игра дает результат, – заявил главный тренер «Автомобилиста ».