Заварухин об 1:3 от «Трактора»: «Дерби есть дерби, было много борьбы, скоростного хоккея. Соперник наказал нас за нереализованные моменты»
– Дерби есть дерби, было много борьбы, скоростного хоккея. Хорошо играли в первом периоде, в конце ошиблись, дали сравнять.
Удаление потом поменяло результат матча. Соперник наказал нас за нереализованные моменты.
– «Автомобилист» стал хуже играть в обороне.
– Согласен, пропустили много в последних матчах. Не скажу, что у соперника было много моментов. У нас есть травмированные, один защитник сегодня вышел играть после болезни. Есть кадровые проблемы, но упрекнуть ребят не в чем.
– Когда увидим травмированных на льду?
– Надеюсь, после паузы Кертис Волк, Даррен Дитц начнут подготовку с нами. Может, Толя Голышев, кто-то еще из ребят. Голышев был с нами в поездке, мы направили его на дополнительное обследование, ждем результатов.
– Кто из легионеров может уехать в сборные?
– Пока вызовы не приходили, есть много вопросов по страховке семьям ребят. Лучше задать этот вопрос КХЛ, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.
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