Заварухин об 1:3 от «Трактора»: «Дерби есть дерби, было много борьбы, скоростного хоккея. Соперник наказал нас за нереализованные моменты»

Николай Заварухин высказался после матча против «Трактора» (1:3).

– Дерби есть дерби, было много борьбы, скоростного хоккея. Хорошо играли в первом периоде, в конце ошиблись, дали сравнять.

Удаление потом поменяло результат матча. Соперник наказал нас за нереализованные моменты.

– «Автомобилист» стал хуже играть в обороне.

– Согласен, пропустили много в последних матчах. Не скажу, что у соперника было много моментов. У нас есть травмированные, один защитник сегодня вышел играть после болезни. Есть кадровые проблемы, но упрекнуть ребят не в чем.

– Когда увидим травмированных на льду?

– Надеюсь, после паузы Кертис Волк , Даррен Дитц начнут подготовку с нами. Может, Толя Голышев, кто-то еще из ребят. Голышев был с нами в поездке, мы направили его на дополнительное обследование, ждем результатов.

– Кто из легионеров может уехать в сборные?

– Пока вызовы не приходили, есть много вопросов по страховке семьям ребят. Лучше задать этот вопрос КХЛ , – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин .

«Автомобилист» проиграл 5 из 7 последних матчей