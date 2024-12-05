«Автомобилист» проиграл 5 из 7 последних матчей
«Автомобилист» уступил «Трактору» (1:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это пятое поражение команды тренера Николая Заварухина в семи последних матчах.
На данный момент клуб занимает третье место в таблице Востока, набрав 42 очка после 32 игр.
В следующем матче, 7 декабря, «Автомобилист» сыграет с «Авангардом».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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