«Автомобилист» проиграл 5 из 7 последних матчей

«Автомобилист» уступил «Трактору» (1:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это пятое поражение команды тренера Николая Заварухина в семи последних матчах.

На данный момент клуб занимает третье место в таблице Востока, набрав 42 очка после 32 игр.

В следующем матче, 7 декабря, «Автомобилист » сыграет с «Авангардом».