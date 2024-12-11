Директор «Автомобилиста» о курсе рубля: «Хорошо, что в КХЛ контракты привязаны к рублю, в отличие от футбола. Легионеры спокойно реагируют на скачки курса»

Максим Рябков прокомментировал ослабление курса рубля.

Официальный курс Центрального банка РФ на 11 декабря 2024 года – 103,27 рубля за доллар. 5 ноября 2024-го один доллар стоил 97,55 рубля.

– «Автомобилист» прибавил по сравнению с прошлым сезоном, когда дошел до седьмого матча третьего раунда Кубка Гагарина?

– Надеемся на это, но у нас еще есть вопросы, которые требуют доработки. В октябре‑ноябре случились большие кадровые потери, когда выбыли пять‑семь ключевых игроков из топ‑звеньев.

Они вылетали либо одновременно, либо по очереди. В последних матчах отсутствовали Анатолий Голышев , Волк , Джесси и Эберт – это существенные потери. В этом кроется ресурс, чтобы после паузы мы смогли бы еще усилиться.

– Сколько игроков из «Автомобилиста» пригласили в сборную мира КХЛ на декабрьский турнир?

– Только Меркли.

– А если он там получит травму? Вы сразу согласились его отпустить?

– Мы понимаем, почему это происходит, поэтому нормально к этому отнеслись.

– В составе команды сразу восемь иностранцев, у кого‑то даже есть российские паспорта. Есть ли трудности в управлении, когда скачет курс валют?

– Такого нет. Они уже адаптированы к российским реалиям и видели много скачков валютного курса туда‑обратно. Спокойно на это реагируют. Проблем во взаимодействии с ними нет. И в раздевалке «Автомобилиста» они являются единым коллективом.

И очень хорошо, что в КХЛ, в отличие от футбола, все контракты спортсменов привязаны исключительно к рублю. Это нам дает стабильность.

– Никто из иностранцев не изъявил желания получить российский паспорт?

– Те натурализованные ребята, кто сейчас выступают за «Автомобилист», оформляли паспорта совсем в других городах и клубах. Мы сами не обращались с такими просьбами к органам власти, и сейчас ни от кого стремлений не видим, – сказал директор «Автомобилиста» Максим Рябков.