Щитов о травме Кузнецова: «Не думаю, что Провольнев планировал «убивать», Евгений головой въехал ему в спину, на мой взгляд. В КХЛ сейчас нет грязных игроков»
Никита Щитов высказался о травме Евгения Кузнецова в матче с ЦСКА.
32‑летний форвард СКА получил повреждение в матче Фонбет чемпионата КХЛ с ЦСКА (5:6), столкнувшись с защитником москвичей Владиславом Провольневым.
«Я видел момент, но более детально его не разбирал. Два игрока ехали, и, на мой взгляд, Кузнецов головой въехал Провольневу в спину. Я не думаю, что Провольнев планировал «убивать» Кузнецова.
Да и вряд ли кто‑то из игроков в КХЛ будет такое делать. В нашей лиге в принципе сейчас нет грязных игроков. Я думаю, что это стечение обстоятельств», – сказал бывший защитник клубов Фонбет чемпионата КХЛ Никита Щитов.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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