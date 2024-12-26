Ротенберг о 5:6: «Не хочу себя хвалить, но СКА создал достаточно, чтобы забить даже больше 5 шайб. Попробуйте у ЦСКА выиграть 3-й период 4:1 – это очень тяжело»

Роман Ротенберг высказался о поражении СКА от ЦСКА.

В матче Фонбет чемпионата КХЛ команда из Санкт-Петербурга уступила со счетом 5:6, пропустив пять шайб в первом периоде.

– Яркая игра, но от вопроса, почему СКА так слабо начал матч, наверное, не уйти. Как это объяснить?

– Это вопрос не в нашей команде – как здорово играл ЦСКА . Вы же понимаете, что такое семь побед подряд над ЦСКА. В истории хоккея было такое? В истории советского и российского хоккея такого не было. Поэтому мы понимали, что будет тяжело играть. Надо дать должное ЦСКА. Они здорово переломили эту серию.

Знали, что они готовятся к этому матчу по-особенному. Мы тоже готовились по-особенному. Это было видно дальше по ходу матча. Какой счет был во втором периоде? 1:0 мы выиграли, правильно? А третий период? С каким счетом?

– 4:1

– За это можно цепляться. Попробуйте у ЦСКА выиграть третий период 4:1. Это очень тяжело, это очень сильный соперник. Мы берем этот позитивный момент, поздравляем ЦСКА с победой. Это отличная команда, вы знаете, тут хоккеисты сборной России.

Я не хочу, конечно, сам себя хвалить. Это неправильно. Но мы создали достаточно моментов, чтобы забить больше шайб, даже больше пяти шайб. Очень много моментов. У того же Миши Григоренко было очень много моментов. Ну, значит, в более важный момент забьем. Знаете, когда есть моменты, уже хорошо. Есть моменты, значит, играем правильно. Реализация подвела.

Нужно было забивать семь голов, не пять. Опять-таки, надо больше забивать, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

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