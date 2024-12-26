  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг о 5:6: «Не хочу себя хвалить, но СКА создал достаточно, чтобы забить даже больше 5 шайб. Попробуйте у ЦСКА выиграть 3-й период 4:1 – это очень тяжело»
51

Ротенберг о 5:6: «Не хочу себя хвалить, но СКА создал достаточно, чтобы забить даже больше 5 шайб. Попробуйте у ЦСКА выиграть 3-й период 4:1 – это очень тяжело»

Роман Ротенберг высказался о поражении СКА от ЦСКА.

В матче Фонбет чемпионата КХЛ команда из Санкт-Петербурга уступила со счетом 5:6, пропустив пять шайб в первом периоде.

– Яркая игра, но от вопроса, почему СКА так слабо начал матч, наверное, не уйти. Как это объяснить?

– Это вопрос не в нашей команде – как здорово играл ЦСКА. Вы же понимаете, что такое семь побед подряд над ЦСКА. В истории хоккея было такое? В истории советского и российского хоккея такого не было. Поэтому мы понимали, что будет тяжело играть. Надо дать должное ЦСКА. Они здорово переломили эту серию.

Знали, что они готовятся к этому матчу по-особенному. Мы тоже готовились по-особенному. Это было видно дальше по ходу матча. Какой счет был во втором периоде? 1:0 мы выиграли, правильно? А третий период? С каким счетом?

– 4:1

– За это можно цепляться. Попробуйте у ЦСКА выиграть третий период 4:1. Это очень тяжело, это очень сильный соперник. Мы берем этот позитивный момент, поздравляем ЦСКА с победой. Это отличная команда, вы знаете, тут хоккеисты сборной России.

Я не хочу, конечно, сам себя хвалить. Это неправильно. Но мы создали достаточно моментов, чтобы забить больше шайб, даже больше пяти шайб. Очень много моментов. У того же Миши Григоренко было очень много моментов. Ну, значит, в более важный момент забьем. Знаете, когда есть моменты, уже хорошо. Есть моменты, значит, играем правильно. Реализация подвела.

Нужно было забивать семь голов, не пять. Опять-таки, надо больше забивать, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Безумное дерби ЦСКА и СКА – в эмоциях Ротенберга. От отчаяния до улыбки

🔥 Ротенберг поменял вратаря на первой же минуте. Но вернул его обратно!

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт СКА
logoРоман Ротенберг
logoСКА
logoЦСКА
logoКХЛ
logoМихаил Григоренко
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Удар в голову – сотрясение, был без сознания». Кузнецов травмировался в дерби
32вчера, 23:52
Ротенберг о 5:6 с ЦСКА: «Первый период – худший для СКА в сезоне. В перерыве был мужской разговор, не только от меня – лидеры подключились, и мы увидели совсем другую команду»
27вчера, 22:04
Ротенберг о Кузнецове: «Звезда КХЛ, не только СКА, долго не будет играть. Не говорю, что Провольнев умышленно бил в голову, не хочу искать козлов отпущения. Работу судей не буду комментировать»
24вчера, 21:09
Рекомендуем
Главные новости
Узбекистан хочет натурализовать 7-8 россиян из «Хумо» для участия в 4-м дивизионе ЧМ-2025. Турнир пройдет в апреле 2025-го
7 минут назад
Трамп о Гретцки: «Сказал ему: «Почему бы тебе не выдвинуться на пост премьера Канады, который вскоре станет известен как «губернатор Канады»?» Он не проявил интереса»
1821 минуту назад
«Эдмонтон» – фаворит Кубка Стэнли по версии The Athletic. «Нью-Джерси» – 2-й, «Тампа» – 3-я, «Вашингтон» – 11-й
1037 минут назад
Кузнецов пропустит минимум 2 месяца из‑за сотрясения: «Окончательный диагноз поймем в течение недели»
35сегодня, 07:31
«Авангард» и Хомченко расторгли контракт. Вратарь перейдет в ЦСКА
16сегодня, 07:16
МЧМ-2025. Швеция сыграет со Словакией, США против Германии
14сегодня, 05:11
КХЛ. «Трактор» в гостях у «Автомобилиста», «Сибирь» сыграет с «Барысом»
13сегодня, 04:55
Агент опроверг травму у Котляревского: «Не соответствует действительности. Эти домыслы останутся на совести Шевченко»
14сегодня, 02:27
ЦСКА выменяет Шартье у «Куньлуня». У канадского форварда 8+9 в 37 матчах
1сегодня, 01:40
«Ак Барс» хочет подписать Фисенко. У 34-летнего форварда «Лады» 4+4 в 35 матчах
13сегодня, 01:15
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник «Ак Барса» Миллер может пропустить 2 месяца из-за травмы плеча (Metaratings)
257 минут назад
Директор «Северстали» про обмен Коростелева: «Он не хотел продлевать контракт. Предложений было много – остановились на «Тракторе»
1сегодня, 08:40
«Динамо» Минск может расторгнуть контракт с Дюбе. Зарплата канадца – 55 млн рублей за сезон
5сегодня, 08:13
Буше вернулся в Омск и провел тренировку «Авангарда». Тренер уезжал в Канаду на обследование после операции на колене
5сегодня, 07:49Видео
Кожевников об ударе Кучерова Ткачаку коленом в колено: «Это хоккей, нервы не у всех железные. Кто-то бережет себя, кто-то – нет. Не все же Сталины у нас»
5сегодня, 04:25
Квартальнов о двух победах Минска над «Ак Барсом»: «Приятно обыграть хорошую команду, найти свою игру. Демченко нам помогает»
3сегодня, 02:41
Костюченок о 4:5 с «Салаватом»: «Хорошая игра в исполнении «Амура». Могли забить в овертайме» 
1сегодня, 02:11
Десятков о 2:0 с «Динамо»: «Витязю» пришлось много терпеть, обороняться. Дождались момента и забили»
1сегодня, 01:54
Кудашов о 0:2 с «Витязем»: «Если не забиваешь – соперник в контратаке тебя накажет. Это закон»
11сегодня, 01:27
Депутат Журова о Гашеке: «Понимает, что если Россия соберется с игроками НХЛ, будет настоящая «Красная машина». Американцы и канадцы любят наших хоккеистов»
11вчера, 21:26
Рекомендуем