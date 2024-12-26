Терещенко о поражении СКА: «Не понял замену Заврагина – у ЦСКА первая шайба с рикошета, вторая – с подставления. Но Роману Борисовичу виднее»
В игре Фонбет чемпионата КХЛ команда из Санкт-Петербурга уступила со счетом 5:6.
Пропустив две шайбы на первой минуте, СКА заменил вратаря. После пяти пропущенных голов главный тренер Роман Ротенберг произвел обратную замену.
«Хороши были хозяева. У ЦСКА залетело практически все, все рикошеты. Не понял, зачем поменяли Заврагина, но думаю, Роману Борисовичу виднее, он стоит на тренерском мостике и руководит командой. А так у ЦСКА, что первая с рикошета, что вторая с подставления клюшки.
Травма Кузнецова? Женя большой игрок и большой мастер. Он набирал обороты.
Кузнецов – другой игрок. Когда он берет шайбу, совсем по-другому смотрит. Так что это потеря не только для СКА, но и для всей лиги», – заявил трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Ротенберг о 5:6: «Не хочу себя хвалить, но СКА создал достаточно, чтобы забить даже больше 5 шайб. Попробуйте у ЦСКА выиграть 3-й период 4:1 – это очень тяжело»
🔥 Ротенберг поменял вратаря на первой же минуте. Но вернул его обратно!
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