Терещенко о поражении СКА: «Не понял замену Заврагина – у ЦСКА первая шайба с рикошета, вторая – с подставления. Но Роману Борисовичу виднее»

Алексей Терещенко прокомментировал поражение СКА в матче с ЦСКА.

В игре Фонбет чемпионата КХЛ команда из Санкт-Петербурга уступила со счетом 5:6.

Пропустив две шайбы на первой минуте, СКА заменил вратаря. После пяти пропущенных голов главный тренер Роман Ротенберг произвел обратную замену.

«Хороши были хозяева. У ЦСКА залетело практически все, все рикошеты. Не понял, зачем поменяли Заврагина , но думаю, Роману Борисовичу виднее, он стоит на тренерском мостике и руководит командой. А так у ЦСКА, что первая с рикошета, что вторая с подставления клюшки.

Травма Кузнецова? Женя большой игрок и большой мастер. Он набирал обороты.

Кузнецов – другой игрок. Когда он берет шайбу, совсем по-другому смотрит. Так что это потеря не только для СКА, но и для всей лиги», – заявил трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .

Ротенберг о 5:6: «Не хочу себя хвалить, но СКА создал достаточно, чтобы забить даже больше 5 шайб. Попробуйте у ЦСКА выиграть 3-й период 4:1 – это очень тяжело»

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