Кочетков не приедет в «Авангард» из «Каролины», сообщил «Матч ТВ»: «Права отданы чисто в нагрузку»

Петр Кочетков не приедет в «Авангард» из «Каролины».

Сегодня омский клуб выменял права на 25-летнего голкипера «Харрикейнс» у «Витязя». Кочетков провел 21 матч в этом сезоне НХЛ и одержал 14 побед при 90,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,43.

«Конечно же, Кочетков в «Авангард » не приедет. Это без шансов. У него еще контракт на два года по 2 миллиона долларов. К тому же у него все очень хорошо в Северной Америке. Он может стать первым вратарем «Каролины ».

Видимо, это все понимают, поэтому права отданы чисто в нагрузку, чтобы получить за Заседу хоть что‑нибудь», – сообщил «Матч ТВ» источник, приближенный к ситуации.

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