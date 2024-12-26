«Авангард» обменял Заседу в «Витязь», получив права на Кочеткова из «Каролины». Форвард перешел в омский клуб 2 ноября
«Авангард» обменял Матвея Заседу в «Витязь».
В результате сделки омский клуб получил права на голкипера «Каролины» Петра Кочеткова, контракт которого с командой НХЛ рассчитан до 2027 года.
Напомним, Заседа перешел в «Авангард» 2 ноября в результате обмена со «Спартаком». Тогда омичи отдали права на 20-летнего Глеба Трикозова, 17-летнего Владислава Ухмылова и денежную компенсацию.
25-летний форвард провел 12 матчей в нынешнем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ и набрал 3 (2+1) очка.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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