«Авангард» обменял Заседу в «Витязь», получив права на Кочеткова из «Каролины». Форвард перешел в омский клуб 2 ноября

«Авангард» обменял Матвея Заседу в «Витязь».

В результате сделки омский клуб получил права на голкипера «Каролины» Петра Кочеткова , контракт которого с командой НХЛ рассчитан до 2027 года.

Напомним, Заседа перешел в «Авангард» 2 ноября в результате обмена со «Спартаком». Тогда омичи отдали права на 20-летнего Глеба Трикозова, 17-летнего Владислава Ухмылова и денежную компенсацию.

25-летний форвард провел 12 матчей в нынешнем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ и набрал 3 (2+1) очка.

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