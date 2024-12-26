Артюхин об «Авангарде»: «Трансферная политика перестала быть мне понятной – одни приходят, другие уходят. Это работа нового руководителя»

Евгений Артюхин прокомментировал последние изменения в составе «Авангарда».

«С приходом нового человека (главы совета директоров клуба Евгения Кожевникова – Спортс’‘) трансферная политика перестала быть мне понятной.

С другой стороны, он хочет создать команду именно так, как ее видит. Одни ребята приходят, другие уходят. Это работа нового руководителя.

Посмотрим, что будет на выходе, что «Авангард » покажет в конце сезона», – сказал бывший игрок сборной России Евгений Артюхин .

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