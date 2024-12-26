Артюхин об «Авангарде»: «Трансферная политика перестала быть мне понятной – одни приходят, другие уходят. Это работа нового руководителя»
Евгений Артюхин прокомментировал последние изменения в составе «Авангарда».
«С приходом нового человека (главы совета директоров клуба Евгения Кожевникова – Спортс’‘) трансферная политика перестала быть мне понятной.
С другой стороны, он хочет создать команду именно так, как ее видит. Одни ребята приходят, другие уходят. Это работа нового руководителя.
Посмотрим, что будет на выходе, что «Авангард» покажет в конце сезона», – сказал бывший игрок сборной России Евгений Артюхин.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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