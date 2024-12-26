Буше вернулся в Омск и провел тренировку «Авангарда». Тренер уезжал в Канаду на обследование после операции на колене

Ги Буше вернулся в Омск и провел сегодня тренировку «Авангарда».

12 декабря новый тренер клуба провел первое занятие с «ястребами» и улетел в Канаду, где проходил обследование после перенесенной операции на колене.

В отсутствие Буше «Авангардом » руководил его помощник Дэйв Барр, при котором омичи взяли 5 из 8 очков в четырех матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.