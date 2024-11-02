«Спартак» обменял Заседу в «Авангард». Красно-белые получили права на Трикозова, Ухмылова и денежную компенсацию
«Спартак» обменял Матвея Заседу в «Авангард».
Взамен красно-белые получили права на 20-летнего Глеба Трикозова, выступающего в АХЛ, 17-летнего Владислава Ухмылова из Olimpbet МХЛ и денежную компенсацию.
25-летний Заседа не играл в этом сезоне, отказавшись подписывать контракт со «Спартаком» на условиях клуба, будучи ограниченно свободным агентом.
Форвард обращался в арбитраж КХЛ с просьбой установить компенсацию за переход в другой клуб в размере не более 9 миллионов рублей.
В прошлом сезоне форвард провел 13 матчей за «Спартак» и набрал 7 (2+5) очков. В «Химике» из Olimpbet ВХЛ за 36 игр он набрал 30 (15+15) баллов. В плей-офф – 6 (4+2) очков в 13 матчах.
Новая проблема «Авангарда»: лучший бомбардир расторг контракт – сейчас его никто не заменит
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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