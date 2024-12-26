Загидулин покинет «Нефтехимик» из-за разногласий с главным тренером. Вратаря могут обменять в «Спартак» («Бизнес Online»)

Артем Загидулин покинет «Нефтехимик» из-за разногласий с главным тренером.

Ранее стало известно, что 29-летний вратарь может перейти в «Спартак» в обмен на защитника Тимура Хайруллина.

По информации «Бизнес Online», причиной возможного ухода Загидулина стали разногласия с главным тренером Олегом Леонтьевым .

В нынешнем сезоне голкипер провел за «Нефтехимик » 19 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 6 побед и отразил 91,9% бросков при коэффициенте надежности 2,77.

«Нефтехимик» заключил контракт с Бобковым на 1,5 года. Ранее 33-летний вратарь покинул «Амур»