Загидулин покинет «Нефтехимик» из-за разногласий с главным тренером. Вратаря могут обменять в «Спартак» («Бизнес Online»)
Артем Загидулин покинет «Нефтехимик» из-за разногласий с главным тренером.
Ранее стало известно, что 29-летний вратарь может перейти в «Спартак» в обмен на защитника Тимура Хайруллина.
По информации «Бизнес Online», причиной возможного ухода Загидулина стали разногласия с главным тренером Олегом Леонтьевым.
В нынешнем сезоне голкипер провел за «Нефтехимик» 19 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 6 побед и отразил 91,9% бросков при коэффициенте надежности 2,77.
«Нефтехимик» заключил контракт с Бобковым на 1,5 года. Ранее 33-летний вратарь покинул «Амур»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Бизнес Online»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем