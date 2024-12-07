Долганов о лучшем голкипере КХЛ: «Подъяпольский из «Лады», об этом говорят цифры. В лиге много сильных вратарей – серьезная конкуренция в каждой команде»

Филипп Долганов из «Нефтехимика» назвал лучшего вратаря КХЛ в данный момент.

– Кого считаете в КХЛ главным вратарем-конкурентом?

– Пока в КХЛ, наверное, лучший – Влад Подъяпольский , об этом говорят те же цифры. Но мы командой подбираем к нему ключи, это очень важно, поскольку его «Лада» – наш прямой конкурент в борьбе за плей-офф.

В КХЛ много сильных вратарей. Посмотрите, как в этом сезоне играет тот же Артем Загидулин . Практически в каждой команде – очень серьезная конкуренция во вратарской линии, которая делает каждого только сильнее, – сказал вратарь «Нефтехимика » Филипп Долганов .

Подъяпольский провел в этом сезоне 27 матчей за «Ладу» и одержал 13 побед, отражая 94,2% процента бросков (2-й результат в лиге) при коэффициенте надежности 1,98 (4-й результат).