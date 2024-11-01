«Нефтехимик» заменил вратаря и взял тайм-аут на 5-й минуте, пропустив 2 шайбы от «Автомобилиста»
«Нефтехимик» заменил вратаря и взял тайм-аут на 5-й минуте игры с «Автомобилистом».
В гостевой игре (0:2, первый период) нижнекамцы пропустили дважды за 4 минуты и 43 секунды.
Тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев взял тайм-аут и поменял голкипера, выпустив Филиппа Долганова вместо Артема Загидулина.
В составе «Автомобилиста» отличились Ник Эберт и Владимир Кузнецов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
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