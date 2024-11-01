«Нефтехимик» заменил вратаря и взял тайм-аут на 5-й минуте, пропустив 2 шайбы от «Автомобилиста»

«Нефтехимик» заменил вратаря и взял тайм-аут на 5-й минуте игры с «Автомобилистом».

В гостевой игре (0:2, первый период) нижнекамцы пропустили дважды за 4 минуты и 43 секунды. Тренер «Нефтехимика » Олег Леонтьев взял тайм-аут и поменял голкипера, выпустив Филиппа Долганова вместо Артема Загидулина . В составе «Автомобилиста» отличились Ник Эберт и Владимир Кузнецов.