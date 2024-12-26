«Эдмонтон» – фаворит Кубка Стэнли по версии The Athletic. «Нью-Джерси» – 2-й, «Тампа» – 3-я, «Вашингтон» – 11-й

The Athletic назвал «Эдмонтон» главным фаворитом Кубка Стэнли.

Портал провел 50 тысяч симуляций оставшейся части сезона с учетом текущего турнирного положения команд, их состава, списка травмированных и продвинутой статистики.

В 19% симуляций победу в плей-офф одерживал «Эдмонтон ». «Нью-Джерси » побеждал в 14% случаев, «Тампа » – в 11%.

Полный рейтинг команд выглядит следующим образом:

1. «Эдмонтон» – 19%;

2. «Нью-Джерси» – 14%;

3. «Тампа-Бэй» – 11%;

4-5. «Виннипег» – 8%;

4-5. «Торонто » – 8%;

6-7. «Каролина» – 7%;

6-7. «Флорида» – 7%;

8. «Даллас » – 5%;

9-10. «Ванкувер» – 4%;

9-10. «Лос-Анджелес» – 4%;

11-14. «Вашингтон » – 3%;

11-14. «Вегас» – 3%;

11-14. «Миннесота» – 3%;

11-14. «Колорадо » – 3%.

Остальные команды побеждали менее чем в 1% симуляций.