«Эдмонтон» – фаворит Кубка Стэнли по версии The Athletic. «Нью-Джерси» – 2-й, «Тампа» – 3-я, «Вашингтон» – 11-й
The Athletic назвал «Эдмонтон» главным фаворитом Кубка Стэнли.
Портал провел 50 тысяч симуляций оставшейся части сезона с учетом текущего турнирного положения команд, их состава, списка травмированных и продвинутой статистики.
В 19% симуляций победу в плей-офф одерживал «Эдмонтон». «Нью-Джерси» побеждал в 14% случаев, «Тампа» – в 11%.
Полный рейтинг команд выглядит следующим образом:
1. «Эдмонтон» – 19%;
2. «Нью-Джерси» – 14%;
3. «Тампа-Бэй» – 11%;
4-5. «Виннипег» – 8%;
4-5. «Торонто» – 8%;
6-7. «Каролина» – 7%;
6-7. «Флорида» – 7%;
8. «Даллас» – 5%;
9-10. «Ванкувер» – 4%;
9-10. «Лос-Анджелес» – 4%;
11-14. «Вашингтон» – 3%;
11-14. «Вегас» – 3%;
11-14. «Миннесота» – 3%;
11-14. «Колорадо» – 3%.
Остальные команды побеждали менее чем в 1% симуляций.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
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