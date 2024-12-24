Капризов набрал 50 очков в 34 играх и обновил свой же рекорд «Миннесоты». Он делит с Кучеровым 4-е место в гонке бомбардиров

Кирилл Капризов набрал 50 очков в 34 играх и обновил свой же рекорд «Миннесоты».

Форвард «Уайлд» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (4:3).

На его счету стало 50 (23+27) очков в 34 играх в сезоне. Он делит 4-е место в гонке бомбардиров лиги с Никитой Кучеровым из «Тампы » (50 очков в 30 играх, 15+35).

Капризов достиг отметки 50 очков быстрее всех в истории клуба, обновив свой же рекорд (прежнее достижение – 50 баллов за 38 игр, 2021/22).

В том сезоне он в итоге набрал 108 (47+61) очков в 81 игре.