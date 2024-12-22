Драйзайтль сравнялся с Ковальчуком по голам в овертаймах игр НХЛ среди европейцев – 17 шайб. Лидирует Овечкин – 26 голов, Ягр – 2-й

Леон Драйзайтль сравнялся с Ильей Ковальчуком по голам в овертаймах матчей НХЛ.

В игре регулярного чемпионата «Эдмонтон » обыграл «Сан-Хосе» (3:2 ОТ). Немецкий форвард забросил победную шайбу в дополнительное время.

Этот гол стал для него 17-м в карьере в овертаймах матчей НХЛ. По этому показателю Драйзайтль вышел на третье место в истории НХЛ среди европейцев, сравнявшись с Ильей Ковальчуком .

Лидирует Александр Овечкин – 26 шайб, на втором месте находится Яромир Ягр – 19 голов.

В нынешнем сезоне на счету нападающего «Ойлерс» 51 (24+27) очко в 33 матчах при полезности «плюс 19».