Драйзайтль сравнялся с Ковальчуком по голам в овертаймах игр НХЛ среди европейцев – 17 шайб. Лидирует Овечкин – 26 голов, Ягр – 2-й
Леон Драйзайтль сравнялся с Ильей Ковальчуком по голам в овертаймах матчей НХЛ.
В игре регулярного чемпионата «Эдмонтон» обыграл «Сан-Хосе» (3:2 ОТ). Немецкий форвард забросил победную шайбу в дополнительное время.
Этот гол стал для него 17-м в карьере в овертаймах матчей НХЛ. По этому показателю Драйзайтль вышел на третье место в истории НХЛ среди европейцев, сравнявшись с Ильей Ковальчуком.
Лидирует Александр Овечкин – 26 шайб, на втором месте находится Яромир Ягр – 19 голов.
В нынешнем сезоне на счету нападающего «Ойлерс» 51 (24+27) очко в 33 матчах при полезности «плюс 19».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем