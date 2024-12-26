Ротенберг о Кузнецове: «Звезда КХЛ, не только СКА, долго не будет играть. Не говорю, что Провольнев умышленно бил в голову, не хочу искать козлов отпущения. Работу судей не буду комментировать»

Роман Ротенберг заявил, что Евгений Кузнецов выбыл надолго из-за травмы.

СКА проиграл ЦСКА со счетом 6:5 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

В середине второго периода форвард петербуржцев Евгений Кузнецов получил травму , столкнувшись с защитником ЦСКА Владиславом Провольневым.

«Я не буду комментировать работу судей. Я считаю, что судьи это часть игры. Но Кузнецов долго не выйдет на лед. Он практически был без сознания, сейчас поедет в больницу.

Мы надолго его потеряли, он не будет играть. Это звезда нашей лиги, не только СКА, но он долго не будет играть. Я думаю, что это не в наших интересах. Я не говорю, что там умышленно Провольнев бил ему в голову. Я об этом не говорю.

Я не хочу искать козлов отпущения, но факт остается фактом, Евгений Кузнецов долгое время не сыграет в КХЛ», – сказал главный тренер СКА.

Ротенберг о травме Кузнецова: «Удар в голову – сотрясение, он был без сознания. Диагноз очень плохой, выбыл надолго, думаю»

Ротенберг о частых заменах вратарей: «Каждый раз задаете этот вопрос, вы из Бостона? Голкиперы СКА никогда не сдаются. Давайте с уважением к ним относиться»