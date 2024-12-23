Кузнецов набрал 200-е очко в КХЛ, в составе СКА – 33, за «Трактор» – 167. Форварду понадобилось 283 матча
Евгений Кузнецов набрал 200 очков в КХЛ за 283 матча.
СКА обыграл «Адмирал» (3:2 ОТ) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Форвард петербуржцев Евгений Кузнецов отметился результативной передачей в этой игре.
Ему понадобилось 283 матча, чтобы набрать 200 очков в КХЛ.
Теперь в активе Кузнецова 200 (88+112) очков в 283 матчах. В составе СКА форвард набрал 33 (10+23) балла в 32 играх.
Ранее в КХЛ он выступал в составе «Трактора». На счету Кузнецова 167 (78+89) баллов в 251 матче за челябинский клуб.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт СКА
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