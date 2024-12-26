Агент опроверг травму у Котляревского: «Не соответствует действительности. Эти домыслы останутся на совести Шевченко»
Ранее «Трактор» обменял 27-летнего нападающего в «Северсталь».
«Как агент Михаила я активно участвовал во всей этой процедуре. Все эти заявления господина Шевченко о том, что кто-то кого-то обманул и что якобы у Котляревского есть какая-то скрытая травма, просто не соответствуют действительности.
Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков и заместитель директора «Северстали» по спортивной работе Александр Крюков — люди абсолютно профессиональные. Никто не собирался никого обманывать, и это была абсолютно взаимовыгодная сделка. Череповцу нужен был игрок такого плана, как Котляревский, а Челябинску — Никита Коростелев.
Все было сделано в абсолютно легальном и честном поле, и пусть все эти домыслы останутся на совести господина Шевченко», – сказал Сергей Паремузов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий