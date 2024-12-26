Агент опроверг травму у Котляревского: «Не соответствует действительности. Эти домыслы останутся на совести Шевченко»

Агент Михаила Котляревского опроверг наличие скрытой травмы у форварда.

Ранее «Трактор» обменял 27-летнего нападающего в «Северсталь ».

«Как агент Михаила я активно участвовал во всей этой процедуре. Все эти заявления господина Шевченко о том, что кто-то кого-то обманул и что якобы у Котляревского есть какая-то скрытая травма, просто не соответствуют действительности.

Генеральный менеджер «Трактора » Алексей Волков и заместитель директора «Северстали» по спортивной работе Александр Крюков — люди абсолютно профессиональные. Никто не собирался никого обманывать, и это была абсолютно взаимовыгодная сделка. Череповцу нужен был игрок такого плана, как Котляревский, а Челябинску — Никита Коростелев.

Все было сделано в абсолютно легальном и честном поле, и пусть все эти домыслы останутся на совести господина Шевченко », – сказал Сергей Паремузов .