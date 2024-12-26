Шевченко о Котляревском: «У него очень серьезное повреждение, прогрессирующее. Клуб КХЛ интересовался Михаилом, но поставил крест. «Северсталь» решила, что это не помешает»

Алексей Шевченко сообщил о серьезной травме у Михаила Котляревского.

Ранее сообщалось , что «Трактор » обменял 27-летнего нападающего в «Северсталь».

У Михаила Котляревского есть травма. Такая, которую невозможно игнорировать. С ней возможно справиться, видимо, но она помешает ему. Может, не прямо сейчас, но помешает.

Когда один из клубов КХЛ интересовался Котляревским, он здорово играет, начали изучать всю историю. Обнаружили эту серьезную проблему и сразу поставили крест на переходе Котляревского, даже бесплатно стал не нужен.

«Северсталь » то ли посчитала, что Котляревскому это не помешает, то ли не провели медосмотр тщательно. Но у него очень серьезное повреждение. Вот в сборную он ездил, сыграл только один матч, и там это обострилось.

С этим повреждением он неплохо играл в этом сезоне, но оно прогрессирующее и может дать отрицательный момент в любой момент», – сказал журналист Алексей Шевченко .