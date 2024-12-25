Генменеджер «Трактора» об обмене Котляревского и Щучинова: «Непростое решение. Коростелев давно был в зоне наших интересов – он один из самых острых вингеров в КХЛ»

Генменеджер «Трактора» Алексей Волков высказался об обмене с «Северсталью».

В результате сделки челябинцы получили форварда Никиту Коростелева и защитника Глеба Иванова. Череповецкий клуб пополнили нападающий Михаил Котляревский и защитник Артем Щучинов .

«Решение по обмену было непростым. Прежде всего, хочется поблагодарить Михаила Котляревского за игру в составе черно-белых и честную работу, которую он делал каждый день.

Никита Коростелев – большой мастер, этот форвард давно был в зоне наших интересов, он является одним из самых острых и продуктивных крайних нападающих в КХЛ.

Бросок, игровое мышление, голевое чутье – набор таких качеств сделает «Трактор» только сильнее, – сказал генеральный менеджер «Трактора » Алексей Волков .