Генменеджер «Трактора» об обмене Котляревского и Щучинова: «Непростое решение. Коростелев давно был в зоне наших интересов – он один из самых острых вингеров в КХЛ»
Генменеджер «Трактора» Алексей Волков высказался об обмене с «Северсталью».
В результате сделки челябинцы получили форварда Никиту Коростелева и защитника Глеба Иванова. Череповецкий клуб пополнили нападающий Михаил Котляревский и защитник Артем Щучинов.
«Решение по обмену было непростым. Прежде всего, хочется поблагодарить Михаила Котляревского за игру в составе черно-белых и честную работу, которую он делал каждый день.
Никита Коростелев – большой мастер, этот форвард давно был в зоне наших интересов, он является одним из самых острых и продуктивных крайних нападающих в КХЛ.
Бросок, игровое мышление, голевое чутье – набор таких качеств сделает «Трактор» только сильнее, – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Трактора»
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