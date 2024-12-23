«Трактор» может обменять Котляревского в «Северсталь» на Коростелева
«Трактор» и «Северсталь» ведут переговоры об обмене.
Состав челябинской команды может пополнить нападающий Никита Коростелев.
В череповецкую команду может перейти форвард Михаил Котляревский.
В нынешнем сезоне Коростелев набрал 23 (13+10) очка в 34 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
В активе Котляревского 18 (9+9) баллов в 35 играх чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Дмитрия Лукашова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем