6

«Трактор» может обменять Котляревского в «Северсталь» на Коростелева

«Трактор» и «Северсталь» ведут переговоры об обмене.

Состав челябинской команды может пополнить нападающий Никита Коростелев.

В череповецкую команду может перейти форвард Михаил Котляревский.

В нынешнем сезоне Коростелев набрал 23 (13+10) очка в 34 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

В активе Котляревского 18 (9+9) баллов в 35 играх чемпионата.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Дмитрия Лукашова
logoСеверсталь
возможные переходы
logoТрактор
logoНикита Коростелев
logoКХЛ
logoМихаил Котляревский
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Владелец АКМ о возможности слияния с «Ладой»: «Надо сделать так, чтобы выиграла «Лада». Чтобы появилось второе дыхание. Чтобы болельщики не ругали нас»
28 минут назад
НХЛ. «Рейнджерс» в гостях у «Нью-Джерси», «Флорида» против «Тампы», «Вашингтон» сыграт с «Бостоном», «Питтсбург» – с «Филадельфией»
12сегодня, 07:55
Ренат Мамашев: «Хоккей в КХЛ должен быть бизнесом – навязанная парадигма, это достояние нации. Не могу сказать, что потолок уровнял команды – должны играть звезды, чтобы люди испытывали радость»
246 минут назад
Лекавалье о России и СКА: «Мы видим разницу. Изменения в стране, восторг болельщиков – приятно видеть. 20 лет назад все было не так»
29сегодня, 15:11
Хардкор-тест для настоящих фанатов хоккея. Проверьте себя!
120 декабря, 14:00Спецпроект
КХЛ. «Металлург» против «Авангарда», «Салават» играет с «Амуром», «Динамо» Москва встретится с «Ак Барсом», «Сибирь» победила «Адмирал»
103сегодня, 14:53Live
Фетисов о допуске России к международным турнирам: «Вернемся, когда ИИХФ извинится»
13сегодня, 14:41
Кузнецов набрал 200-е очко в КХЛ, в составе СКА – 33, за «Трактор» – 167. Форварду понадобилось 283 матча
1сегодня, 13:19
СКА обменял Рендулича в «Металлург» на Акользина
16сегодня, 13:00
Кузнецов о задачах СКА: «Выиграть Кубок. Другой результат будет неудовлетворительным, потому что коллектив собран сильнейший, все условия для нас создали»
7сегодня, 12:47
Ко всем новостям
Последние новости
Епанчинцев о победе «Сибири»: «Бек все прекрасно понимает и подводить команду не хочет, но это игра. У Гордеева разрыв мениска»
1 минуту назад
Ливо первым забил 20 голов в сезоне. У форварда «Салавата» 35 очков в 32 матчах
4сегодня, 15:00
Усов о словах Ротенберга про перелом у Кузьмина: «Не читаю интервью. У меня свои тренеры, а что говорят другие – их право. Играть в тело – моя работа, цели покалечить кого-то не было»
2сегодня, 14:30
Крикунов о СКА: «Выступает ниже своих возможностей. По составу команда чемпионская, к плей-офф игроки притрутся друг к другу, все будет в порядке»
1сегодня, 14:13
Форвард «Ак Барса» Кошелев о Гатиятулине: «Его требования напоминают Хартли: лучше клюшкой играть, меньше стыков проигрывать. Когда нужно достать кнут – он его достает»
1сегодня, 14:02
ЦСКА обменял Скотникова в «Адмирал». У 23-летнего вратаря 11 побед в 30 матчах ВХЛ при 90,7% отраженных бросков
1сегодня, 13:38
Мамашев об обменах между СКА и «Сочи»: «Это в рамках регламента, похожие примеры есть с другими клубами. У «Сочи» только зарождается школа, нет качественной подпитки, а результат надо показывать»
2сегодня, 12:29
Абрамов, Шарипзянов, Демченко – лучшие хоккеисты недели в КХЛ. Демидов – лучший новичок
сегодня, 11:51
Овчинников может перейти в «Витязь». «Сибирь» расторгла контракт с 22-летним форвардом (Metaratings)
2сегодня, 11:40
«Северсталь» продлит контракт с Аймурзиным до конца сезона-2025/26 (Metaratings)
4сегодня, 11:10
Рекомендуем