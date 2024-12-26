Десятков о 2:0 с «Динамо»: «Витязю» пришлось много терпеть, обороняться. Дождались момента и забили»

Павел Десятков оценил победу «Витязя» над московским «Динамо» (2:0).

«Тяжелейшая игра с соперником, который ставит перед собой максимальные задачи. Несмотря на наши проблемы с составом, ребята объединились.

Два периода мы тяжело входили, потеряли игровой ритм за эту паузу. Это было видно, но в третьем периоде выглядели уже получше. Дождались своего момента и забили гол. А так пришлось много терпеть, много обороняться», – сказал тренер «Витязя».