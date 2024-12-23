Овчинников может перейти в «Витязь». «Сибирь» расторгла контракт с 22-летним форвардом (Metaratings)
Дмитрий Овчинников может продолжить карьеру в «Витязе».
Об этом сообщает Metaratings. Ранее «Сибирь» расторгла контракт с 22-летним форвардом.
В прошедшее межсезонье Овчинников вернулся в сибирский клуб из системы «Торонто».
Перед сезоном хоккеист получил травму и провел первую игру в чемпионате в октябре.
В нынешнем Фонбет чемпионате КХЛ Дмитрий Овчинников провел 7 матчей и не отметился результативными действиями
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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