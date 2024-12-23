Овчинников может перейти в «Витязь». «Сибирь» расторгла контракт с 22-летним форвардом (Metaratings)

Дмитрий Овчинников может продолжить карьеру в «Витязе».

Об этом сообщает Metaratings. Ранее «Сибирь » расторгла контракт с 22-летним форвардом.

В прошедшее межсезонье Овчинников вернулся в сибирский клуб из системы «Торонто».

Перед сезоном хоккеист получил травму и провел первую игру в чемпионате в октябре.

В нынешнем Фонбет чемпионате КХЛ Дмитрий Овчинников провел 7 матчей и не отметился результативными действиями