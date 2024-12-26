Кудашов о 0:2 с «Витязем»: «Если не забиваешь – соперник в контратаке тебя накажет. Это закон»
Алексей Кудашов оценил поражение московского «Динамо» от «Витязя» (0:2).
— Забивать надо, что тут скажешь. Это закон. Если ты не забиваешь, то соперник в контратаке тебя накажет.
— Для тренера что больше пищи дает? Поражение 0:2 или 5:6?
— После Казани больше пищи было. Сегодня у «Витязя» было не так много бросков по нашим воротам.
— Есть чувство тревоги, что лидеры играют с перепадамми? Большинство снова отказало…
— Нет такого чувства.
— Почему не играл Артем Михеев?
— Повреждение у него, – сказал тренер московского «Динамо».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Динамо»
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