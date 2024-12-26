Кудашов о 0:2 с «Витязем»: «Если не забиваешь – соперник в контратаке тебя накажет. Это закон»

Алексей Кудашов оценил поражение московского «Динамо» от «Витязя» (0:2).

— Забивать надо, что тут скажешь. Это закон. Если ты не забиваешь, то соперник в контратаке тебя накажет.

— Для тренера что больше пищи дает? Поражение 0:2 или 5:6?

— После Казани больше пищи было. Сегодня у «Витязя » было не так много бросков по нашим воротам.

— Есть чувство тревоги, что лидеры играют с перепадамми? Большинство снова отказало…

— Нет такого чувства.

— Почему не играл Артем Михеев?

— Повреждение у него, – сказал тренер московского «Динамо ».