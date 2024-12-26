ЦСКА выменяет Шартье у «Куньлуня». У канадского форварда 8+9 в 37 матчах
ЦСКА в ближайшее время выменяет форварда Рурка Шартье у «Куньлуня».
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
В 37 матчах текущего Фонбет Чемпионата КХЛ 28-летний канадец набрал 17 (8+9) очков. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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