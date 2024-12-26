ЦСКА выменяет Шартье у «Куньлуня». У канадского форварда 8+9 в 37 матчах

ЦСКА в ближайшее время выменяет форварда Рурка Шартье у «Куньлуня».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». В 37 матчах текущего Фонбет Чемпионата КХЛ 28-летний канадец набрал 17 (8+9) очков. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.