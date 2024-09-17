Шартье о России: «Еда очень вкусная. Люди, с которыми довелось пообщаться, были очень приветливыми. Я не говорю по-русски, начал изучать алфавит, но с этим есть проблемы»
– Успели привыкнуть к России?
– За пределами льда, когда я получил телефон и банковский счет, все стало гораздо лучше (смеется).
Если говорить о ситуации на льду, то игра здесь немного отличается. Нужно еще привыкнуть, но не думаю, что это займет много времени.
– Это ваш первый раз здесь? Как вам кухня, культура, люди?
– Да, я впервые в России. Все нравится. Кто-то говорит по-английски, это неплохо. Но я вообще не говорю по-русски, поэтому иногда возникают сложности в общении.
Еда здесь очень вкусная. Люди, с которыми мне довелось пообщаться, были очень приветливыми.
– Собираетесь учить язык?
– Да, я уже начал изучать алфавит, хотя с этим уже есть проблемы (улыбается). Если получится запоминать по букве в день, уже будет неплохо, – сказал нападающий «Куньлуня» Рурк Шартье.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий