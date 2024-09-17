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  • Шартье о России: «Еда очень вкусная. Люди, с которыми довелось пообщаться, были очень приветливыми. Я не говорю по-русски, начал изучать алфавит, но с этим есть проблемы»
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Шартье о России: «Еда очень вкусная. Люди, с которыми довелось пообщаться, были очень приветливыми. Я не говорю по-русски, начал изучать алфавит, но с этим есть проблемы»

Нападающий «Куньлуня» Рурк Шартье рассказал о своей адаптации в России.

– Успели привыкнуть к России?

– За пределами льда, когда я получил телефон и банковский счет, все стало гораздо лучше (смеется).

Если говорить о ситуации на льду, то игра здесь немного отличается. Нужно еще привыкнуть, но не думаю, что это займет много времени.

– Это ваш первый раз здесь? Как вам кухня, культура, люди?

– Да, я впервые в России. Все нравится. Кто-то говорит по-английски, это неплохо. Но я вообще не говорю по-русски, поэтому иногда возникают сложности в общении.

Еда здесь очень вкусная. Люди, с которыми мне довелось пообщаться, были очень приветливыми.

– Собираетесь учить язык?

– Да, я уже начал изучать алфавит, хотя с этим уже есть проблемы (улыбается). Если получится запоминать по букве в день, уже будет неплохо, – сказал нападающий «Куньлуня» Рурк Шартье.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
logoКХЛ
logoРурк Шартье
logoКуньлунь Ред Стар
logoЧемпионат.com
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