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  • Форвард «Куньлуня» Шартье: «Нет гарантий, что в НХЛ играл бы в каждом матче, приходилось бы цепляться за место в составе. В КХЛ финансовая составляющая для меня хороша»
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Форвард «Куньлуня» Шартье: «Нет гарантий, что в НХЛ играл бы в каждом матче, приходилось бы цепляться за место в составе. В КХЛ финансовая составляющая для меня хороша»

Рурк Шартье объяснил причины своего перехода в КХЛ из НХЛ.

– Последний год в Северной Америке получился для вас лучшим – вы провели самое большое количество матчей и набрали наибольшее количество очков в карьере в НХЛ. Почему решили переехать?

– Я становлюсь старше. Нет никаких гарантий, что я буду играть каждый матч в НХЛ. Мне хотелось быть постоянно в команде, а не тем игроком, который двигается туда-сюда.

А я был именно в такой ситуации. Не буду врать, финансовая составляющая здесь для меня тоже хороша.

Там мне приходилось бы постоянно цепляться за место в составе, а мне хотелось оказаться в ситуации, где оставаться в основе было бы чуть легче и не приходилось бы быть в неведении, где окажешься завтра, – сказал канадский нападающий «Куньлуня». 

В прошлом сезоне Рурк Шартье провел 37 матчей за «Оттаву» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 3 (2+1) очка. Также нападающий добавил 13 (7+6) баллов в 16 матчах за «Бельвиль» в АХЛ.

В 5 играх за «Куньлунь» форвард сделал 2 результативные передачи. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
logoОттава
logoНХЛ
logoАХЛ
logoКХЛ
logoРурк Шартье
logoКуньлунь Ред Стар
logoЧемпионат.com
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