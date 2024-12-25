ЦСКА одержал 9-ю победу подряд, обыграв СКА. Команда Воробьева догнала «Спартак» по очкам на Западе

ЦСКА выиграл 9 подряд матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Ильи Воробьева одержала победу над СКА со счетом 6:5 в домашнем матче.

Таким образом, ЦСКА набрал 53 балла в 37 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Армейцы догнали по очкам «Спартак », идущий вторым на Западе.

СКА пропустил 6 шайб впервые в сезоне – от ЦСКА. Команда Ротенберга идет 6-й на Западе