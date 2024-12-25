ЦСКА – второй клуб в истории КХЛ, забивший 2 гола на 1-й минуте. ХК МВД сделал это против «Северстали» в 2009-м

ЦСКА стал 2-й командой в истории КХЛ, забившей 2 гола на первой минуте матча.

Команда под руководством Ильи Воробьева принимает СКА (5:0 , второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

В 2009 году ХК МВД дома забил «Северстали » 2 гола на первой минуте. Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу клуба из Череповца.

Это шестой случай в истории КХЛ, когда на первой минуте было заброшено две шайбы. Рекорд принадлежит «Словану » и рижскому «Динамо »: команды обменялись голами к 36-й секунде первого периода в 2018 году.