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ЦСКА – второй клуб в истории КХЛ, забивший 2 гола на 1-й минуте. ХК МВД сделал это против «Северстали» в 2009-м

ЦСКА стал 2-й командой в истории КХЛ, забившей 2 гола на первой минуте матча.

Команда под руководством Ильи Воробьева принимает СКА (5:0, второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

В 2009 году ХК МВД дома забил «Северстали» 2 гола на первой минуте. Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу клуба из Череповца. 

Это шестой случай в истории КХЛ, когда на первой минуте было заброшено две шайбы. Рекорд принадлежит «Словану» и рижскому «Динамо»: команды обменялись голами к 36-й секунде первого периода в 2018 году. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: пресс-служба КХЛ
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logoСКА
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рекорды
ХК МВД (до 2010)
logoДинамо Рига
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