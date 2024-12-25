Геркус о гонке Овечкина за Гретцки: «Когда до рекорда останется 5 шайб, начнется психоз, все будут следить. Александр – наше национальное достояние»

Илья Геркус назвал Александра Овечкина «национальным достоянием» России.

39-летний капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Будет большой праздник. Когда до рекорда останется 5 шайб, начнется уже психоз, все более пристально будут смотреть матчи, бары вовсю будут работать. Шайбы за 3 до рекорда – будет во всех новостях.

А когда останется одна шайба до рекорда – это будет праздник, будут фейерверки заготовленные, продажи атрибутики «Вашингтона » побьют рекорды. Думаю, в Москве можно будет в любое время встретить человека в кепке «Кэпиталс» с 8-м номером.

Александр Овечкин подарит нам настоящий праздник. Он – наше национальное достояние», – сказал бывший президент футбольного «Локомотива» и спортивный директор «Эгриси».