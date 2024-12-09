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Рабинер написал биографию Овечкина, иллюстрированное издание выйдет на этой неделе. Книга построена на интервью с форвардом «Вашингтона», тренерами, партнерами и матерью игрока

Игорь Рабинер выпустил биографическую книгу об Александре Овечкине.

Журналист «Спорт-Экспресса» выпустил книгу «Александр Овечкин. Иллюстрированная биография». Издание появится в продаже на этой неделе. 

«Есть несколько причин, по которым кажется странным, что об Александре Овечкине до этого момента не было выпущено ни одной биографической книги. 

Во-первых, это наша главная звезда, на протяжении последних 20 лет, в самой важной и сильной хоккейной лиге планеты – в НХЛ… 

Ладно, не так. Во-первых Овечкин один из самых известных мировых хоккеистов, один из лучших игроков планеты сегодня, первый и единственный пока претендент на взятие рекорда великого Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб и настоящая сенсация НХЛ: он аж девять раз за карьеру получал «Морис Ришар Трофи» – приз игроку, забившему шайб за конкретный сезон больше любого другого хоккеиста в мире.  

Ну и теперь во-вторых – это самый известный наш игрок за все время существования российского хоккея, пришедшего на смену нашумевшему советскому.

Александр не просто талантливый и сильный, но и невероятно стабильный хоккеист (эра Месси и Роналду в футболе не даст соврать – стабильность обязательное условие величия спортсмена), обладатель долгожданного Кубка Стэнли, чемпион мира и настоящий MVP своей команды «Вашингтон Кэпиталс», где играет и поныне. 

Автором книги стал известных журналист, лауреат международных и российских журналистских премий, автор почти 30 книг о спорте, обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер. Символично, что когда-то именно он брал интервью у восемнадцатилетнего Александра Овечкина, восходящей звезды российского хоккея, и он же интервьюировал уже зрелую звезду НХЛ, Овечкина в возрасте тридцати восьми лет.

Эти интервью, интервью с тренерами и сокомандниками Александра, с его матерью, Татьяной Овечкиной, профессиональной советской баскетболисткой, двукратной олимпийской чемпионкой, и легли в основу этой книги.

Как и незакрытый пока гештальт самого Овечкина с олимпийским чемпионством – этому вопросу автор посвятил отдельную главу», – говорится в пресс-релизе издательства «Бомбора». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: пресс-служба издательства «Бомбора»
logoСпорт-Экспресс
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoУэйн Гретцки
logoНХЛ
logoИгорь Рабинер
logoКубок Стэнли
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