  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Агент Овечкина о погоне за Гретцки: «Стараемся меньше тему рекорда обсуждать. Давайте не забегать вперед. Еще работать и работать»
0

Агент Овечкина о погоне за Гретцки: «Стараемся меньше тему рекорда обсуждать. Давайте не забегать вперед. Еще работать и работать»

Агент Александра Овечкина оценил подход НХЛ к освещению погони за рекордом.

39-летний Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Ранее появилась информация о том, что лига планирует остановить матч, в котором Овечкин побьет рекорд, и провести церемонию с участием Гретцки.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что они с Гретцки начнут посещать матчи «Кэпиталс», когда россиянин будет в 4-5 шайбах от рекорда.

«Не обсуждали. Мы вообще стараемся меньше тему рекорда обсуждать.

Чем меньше говоришь, тем лучше. Давайте не забегать вперед. До рекорда еще работать и работать», – сказал агент Глеб Чистяков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoУэйн Гретцки
logoСпорт-Экспресс
Глеб Чистяков
logoВашингтон
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Овечкина: «Саша обещал выйти на лед до Нового года. Он психологически готов, восстанавливается, готовится»
3сегодня, 10:12
Новиков об Овечкине: «Это не Кашпировский, конечно, который заряжает что-то, но Саша своим мужеством отвлекает людей от забот, проблем, злобы, показывает хороший пример»
4сегодня, 08:17
Малкин сделал передачу в матче с «Колорадо». Он первым из россиян пересек отметку 500 первых ассистов в НХЛ – 501 из 817 в сумме
6сегодня, 05:10
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Конюшков о тренировке «России 25»: «Другая система, другой подход. Новые упражнения узнал. Будем стараться играть в красивый атакующий хоккей, но не забывать и про оборону»
6 минут назад
Директор «Лады»: «Губернатор Федорищев заверил, что клуб будет развиваться в лучшую сторону, бюджет не будет хуже»
216 минут назад
Ротенберг про 4 сборные на КПК: «Это вызов для НХЛ. Мы лучше. Докажем делом»
1730 минут назад
СКА возвращается на «СКА-Арену»: «С 17 декабря будем играть на самой большой хоккейной арене в мире. Больше крутой атмосферы и болельщиков!»
1758 минут назад
Бобровский выиграл 190-й матч на выезде и разделил 7-е место в истории НХЛ с Джозефом
2сегодня, 10:35
Агент Овечкина: «Саша обещал выйти на лед до Нового года. Он психологически готов, восстанавливается, готовится»
3сегодня, 10:12
Игроки и штаб «России 25» посетили Петропавловскую крепость. Кузнецов произвел выстрел из пушки
10сегодня, 09:50
«Трактор» выменял Сафина у «Лады» на Юртайкина и Ибрагимова
14сегодня, 09:29
Ги Буше прилетит в Омск и проведет тренировку «Авангарда» в четверг («Матч ТВ»)
11сегодня, 08:53
Назаров о КПК: «Звезд в составе России хватает. В период санкций и отстранений матчи сборной становятся вдвойне важнее»
12сегодня, 08:44
Ко всем новостям
Последние новости
Илья Набоков: «Я полностью восстановился от травмы, все отлично. В «России 25» приятная атмосфера, дружественная, рабочая обстановка»
2сегодня, 10:43
Генменеджер «Трактора»: «Сафин отлично зарекомендовал себя в КХЛ. Это быстрый и техничный нападающий, у него есть амбиции»
1сегодня, 09:57
Минское «Динамо» поместило Кареева в список отказов
сегодня, 09:39
Рантанен – 4-й финский игрок с 10+ хет-триками в НХЛ
1сегодня, 09:17
Рябков о новой арене «Автомобилиста»: «Тестовые мероприятия состоятся 25 и 28 февраля, если пойдет все по графику»
2сегодня, 08:59
Новиков об Овечкине: «Это не Кашпировский, конечно, который заряжает что-то, но Саша своим мужеством отвлекает людей от забот, проблем, злобы, показывает хороший пример»
4сегодня, 08:17
Кучеров сделал передачу в матче с «Эдмонтоном». У него 13+25 в 24 играх в сезоне
1сегодня, 07:30Видео
Сергачев против «Миннесоты»: 2 передачи, 2 перехвата, 4 потери и «минус 1» за 26:50. У него 20 очков в 28 играх
2сегодня, 07:15
Василевский отразил 24 из 25 бросков «Эдмонтона», но пропустил 2 шайбы в матче. На 32-й минуте он отбросил шайбу клюшкой, и она зашла в ворота от ноги Хедмана
5сегодня, 06:30
Бобровский отразил 17 из 18 бросков «Сиэтла» и 2 буллита из 2 в серии. Победа – 4-я подряд
3сегодня, 06:20