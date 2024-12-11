Агент Овечкина о погоне за Гретцки: «Стараемся меньше тему рекорда обсуждать. Давайте не забегать вперед. Еще работать и работать»

Агент Александра Овечкина оценил подход НХЛ к освещению погони за рекордом.

39-летний Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Ранее появилась информация о том, что лига планирует остановить матч, в котором Овечкин побьет рекорд, и провести церемонию с участием Гретцки.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил , что они с Гретцки начнут посещать матчи «Кэпиталс», когда россиянин будет в 4-5 шайбах от рекорда.

«Не обсуждали. Мы вообще стараемся меньше тему рекорда обсуждать.

Чем меньше говоришь, тем лучше. Давайте не забегать вперед. До рекорда еще работать и работать», – сказал агент Глеб Чистяков.