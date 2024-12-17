Фридзон о гонке Овечкина за Гретцки: «Сказал: «На следующий год вместе будем наблюдать за твоим рекордом». Он говорит: «Не-не, постараюсь в этом году»
Виталий Фридзон высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.
39-летний капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Хотелось бы увидеть вживую. На следующий год как раз сделаю визу, прилечу. Все равно у него еще два года контракта.
Сказал: «На следующий год вместе будем наблюдать за твоим рекордом». Он говорит: «Не-не, постараюсь в этом году».
Ну давай, чем быстрее, тем лучше, ха-ха», – сказал бронзовый призер Олимпийских игр в составе сборной России по баскетболу Виталий Фридзон.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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