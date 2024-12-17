Фридзон о гонке Овечкина за Гретцки: «Сказал: «На следующий год вместе будем наблюдать за твоим рекордом». Он говорит: «Не-не, постараюсь в этом году»

Виталий Фридзон высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

39-летний капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Хотелось бы увидеть вживую. На следующий год как раз сделаю визу, прилечу. Все равно у него еще два года контракта.

Сказал: «На следующий год вместе будем наблюдать за твоим рекордом». Он говорит: «Не-не, постараюсь в этом году».

Ну давай, чем быстрее, тем лучше, ха-ха», – сказал бронзовый призер Олимпийских игр в составе сборной России по баскетболу Виталий Фридзон.